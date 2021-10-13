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ЗМІ: одна з найбільших готельних груп Іспанії подала позов проти Deutsche Bank з вимогою компенсувати 500 млн євро

ЗМІ: одна з найбільших готельних груп Іспанії подала позов проти Deutsche Bank з вимогою компенсувати 500 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Одна з найбільших готельних груп Іспанії Palladium Hotel Group подала до Високого суду Лондона позов до Deutsche Bank з вимогою про відшкодування шкоди у розмірі 500 млн євро в зв’язку з передбачуваною продажем банком ризикованих валютних деривативів, що обернулися величезними втратами. Про це повідомляє в середу газета Financial Times, пише УНН.

Суть конфлікту

Компанія Palladium, яка управляє 50 готелями в Європі і Америці, заявила, що комплексні похідні фінансові інструменти, придбані у Deutsche Bank, рекламувалися як надійний засіб захисту від коливань валютних курсів, а також змін процентних ставок. Однак, за твердженням іспанської компанії, операції з цими деривативами привели до “настільки великих (збитків), що (їй) довелося взяти значні позики” для їхнього покриття. До 2019 року Palladium уклала 259 угод з деривативами. На їхньому піку — у 2017 році — вони включали зазначену в контрактах непогашену суму в розмірі 5,6 млрд євро, яка, згідно з позовом, перевершувала балансовий звіт групи готелів.

Коментар Deutsche Bank

Deutsche Bank заявив Financial Times, що буде “рішуче захищатися” в суді щодо претензій Palladium, які, за його словами, є “безпідставними”. Найбільший фінансовий інститут Німеччини вважає також позов іспанської компанії одиничним на відміну від тих, які він врегулював в минулому. “Немає причин вважати, що будуть висунуті якісь ще подібні індивідуальні вимоги”, — йдеться в повідомленні банку.

Він охарактеризував Palladium як “досвідченого інвестора з великим досвідом використання деривативів”, який торгував і “розраховувався по цих продуктах з Deutsche Bank протягом ряду років”. “Угоди проводилися з повного відома і дозволу компанії, і Palladium добре розуміла як потенційні вигоди, так і пов’язані з цим ризики”, — додали в банку.

Одночасно Deutsche Bank проводить власне внутрішнє розслідування з цього приводу під кодовою назвою Teal. Згідно з інформацією банку, це безпосередньо стосується тільки “обмеженої кількості клієнтів”, але фахівці розглядають можливість того, що і інші могли б зіткнутися з аналогічними проблемами. За даними британського видання, це може торкнутися від 50 до 100 компаній.

У Palladium від коментарів відмовилися.

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