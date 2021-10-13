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СМИ: одна из крупнейших гостиничных групп Испании подала иск против Deutsche Bank с требованием компенсировать 500 млн евро

СМИ: одна из крупнейших гостиничных групп Испании подала иск против Deutsche Bank с требованием компенсировать 500 млн евро

Киев  •  УНН

 • 18998 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Одна из крупнейших гостиничных групп Испании Palladium Hotel Group подала в Высокий суд Лондона иск к Deutsche Bank с требованием о возмещении ущерба в размере 500 млн евро в связи с предполагаемой продажей банком рискованных валютных деривативов, обернувшихся огромными потерями. Об этом сообщает в среду газета Financial Times, пишет УНН.

Суть конфликта

Компания Palladium, которая управляет 50 отелями в Европе и Америке, заявила, что комплексные производные финансовые инструменты, приобретенные у Deutsche Bank, рекламировались как надежное средство защиты от колебаний валютных курсов, а также изменений процентных ставок. Однако, по утверждению испанской компании, операции с этими деривативами привели к “настолько большим (убыткам), что (ей) пришлось взять значительные займы” для их покрытия. К 2019 году Palladium заключила 259 сделок с деривативами. На их пике — в 2017 году — они включали указанную в контрактах непогашенную сумму в размере 5,6 млрд евро, которая, согласно иску, превосходила балансовый отчет группы отелей.

Комментарий Deutsche Bank

Deutsche Bank заявил Financial Times, что будет “решительно защищаться” в суде в отношении претензий Palladium, которые, по его словам, являются “безосновательными”. Крупнейший финансовый институт Германии считает также иск испанской компании единичным в отличие от тех, которые он урегулировал в прошлом. “Нет причин полагать, что будут выдвинуты какие-либо еще подобные индивидуальные требования”, — говорится в сообщении банка.

Он охарактеризовал Palladium как “искушенного инвестора с большим опытом использования деривативов”, который торговал и “рассчитывался по этим продуктам с Deutsche Bank в течение ряда лет”. “Сделки проводились с полного ведома и разрешения компании, и Palladium хорошо понимала как потенциальные выгоды, так и связанные с этим риски”, — добавили в банке.

Одновременно Deutsche Bank проводит собственное внутреннее расследование по этому поводу под кодовым названием Teal. Согласно информации банка, непосредственно затронуто только “ограниченное число клиентов”, но специалисты рассматривают возможность того, что и другие могли бы столкнуться с аналогичными проблемами. По данным британского издания, это может затронуть от 50 до 100 компаний.

В Palladium от комментариев отказались.

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