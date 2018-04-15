ЗМІ: не менше 20 людей загинули під час вибуху в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Щонайменше 20 людей загинули в результаті вибуху в сирійському Алеппо. Про це повідомив у неділю телеканал CNN Turk з посиланням на джерело на місці подій, інформує УНН.
За даними каналу, вибух прогримів в іранському тренувальному таборі на півдні Алеппо. На місце події прибувають машини швидкої допомоги і рятувальні розрахунки. Як заявляє телеканал, в районі вибуху в небі були помічені літаки, проте їх приналежність невідома.
Інформація про причини вибуху, а також офіційне підтвердження події поки не надходили.
Як повідомляв УНН, у Білому домі повідомили про можливі санкції проти Росії через Сирію.