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ЗМІ: не менше 20 людей загинули під час вибуху в Алеппо

ЗМІ: не менше 20 людей загинули під час вибуху в Алеппо

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Щонайменше 20 людей загинули в результаті вибуху в сирійському Алеппо. Про це повідомив у неділю телеканал CNN Turk з посиланням на джерело на місці подій, інформує УНН.

За даними каналу, вибух прогримів в іранському тренувальному таборі на півдні Алеппо. На місце події прибувають машини швидкої допомоги і рятувальні розрахунки. Як заявляє телеканал, в районі вибуху в небі були помічені літаки, проте їх приналежність невідома.

Інформація про причини вибуху, а також офіційне підтвердження події поки не надходили.

Як повідомляв УНН, у Білому домі повідомили про можливі санкції проти Росії через Сирію.

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