ЗМІ: Манафорту в американській в'язниці призначили VIP-камеру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Колишній керівник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, якого напередодні федеральний суддя посадила за грати, провів свою першу ніч у федеральній в'язниці в американському штаті Вірджинії, де його місцеперебування визначено як "VIP". Про це пише Голос Америки, передає УНН.
Манафорт перебуває під вартою у в’язниці Northern Neck Regional Jail у місті Ворсоу у Вірджинії, що за приблизно 90 миль від столичного Вашингтона.
"Він – вельми іменитий в’язень (VIP: Very Important Prisoner)", - пише видання.
Вказано, що Манафорта посадили у в’язницю в п’ятницю о 20:22 за місцевим часом.
15 червня федеральний суддя Еймі Берман Джексон скасувала попереднє рішення, згідно з яким Манафорт міг під домашнім арештом залишатися на свободі під заставою до початку судового процесу. Суддя пояснила своє рішення тим, що проти Манафорта висунули звинувачення у спробах нав’язати контакти із свідками у його майбутньому судовому процесі, і намаганнях вплинути на них.
Президент Трамп назвав дуже жорстким і нечесним взяття під варту Пола Манафорта.