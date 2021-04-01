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ЗМІ: Китай виставляє секретні умови при наданні кредитів іншим державам

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. При кредитуванні країн з низьким рівнем доходу Китай використовує контракти, що дають йому приховану перевагу перед іншими кредиторами, що загрожує підірвати зусилля щодо полегшення тягаря заборгованості таких держав, повідомила Financial Times з посиланням на експертну доповідь, пише УНН.

Деталі

Цю доповідь підготували аналітики дослідницької лабораторії AidData при Коледжі Вільгельма і Марії в США, а також Центр глобального розвитку, Кільський інститут світової економіки і Інститут світової економіки Петерсона. Автори проаналізували сто контрактів, укладених, зокрема, Експортно-імпортним банком Китаю та Китайським банком розвитку з 24 країнами, що розвиваються, включаючи Аргентину, Еквадор і Венесуелу, які оголосили дефолт.

Всі контракти, підписані після 2014 року — 38 з 100, — містили пункти про конфіденційність, які ускладнювали іншим кредиторам можливість встановити справжнє фінансове становище позичальника, з’ясували експерти. Це означає, що “громадяни як країн-кредиторів, так і країн-позичальників не можуть залучити владу до відповідальності за таємні кредити”, попередили вони.

Деякі умови договорів вплинули на внутрішню і зовнішню політику країн-позичальників. Серед них — положення про перехресне дефолт, що спрацьовують при будь-якій дії, яке розглядається як несприятливий для інтересів “суб’єкта КНР”, а також дають кредитору право на негайне погашення боргу, якщо країна-боржник і Китай припинили дипломатичні відносини, йдеться в доповіді.

Крім цього майже третина (30%) проаналізованих угод, які охоплювали кредитні зобов’язання на загальну суму 36,6 млрд доларів в період з 2000 по 2020 рік, вимагали від суверенного позичальника спеціального заставного рахунку — як правило, в “потрібному для кредитора” банку.

Майже три чверті контрактів також містили положення “без Паризького клубу”, тобто зобов’язували позичальника виключити борг зі списку реструктуризації останнього. Нагадаємо: ця неофіційна міжурядова організація розвинених країн-кредиторів вирішує завдання реструктуризації заборгованості країн, що розвиваються і займається врегулюванням держборгу країн-позичальників перед країнами-кредиторами.

Довідка: Паризький клуб — неофіційна міжурядова організація розвинених країн-кредиторів, ініціатором створення якої виступила Франція. Об’єднання було створено в 1956 році, коли Аргентина погодилася зустрітися зі своїми кредиторами в Парижі.

Постійними членами Паризького клубу є 22 держави.

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