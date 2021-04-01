СМИ: Китай выставляет секретные условия при предоставлении кредитов другим государствам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. При кредитовании стран с низким уровнем дохода Китай использует контракты, дающие ему скрытое преимущество перед другими кредиторами, что угрожает подорвать усилия по облегчению бремени задолженности таких государств, сообщила Financial Times со ссылкой на экспертный доклад, пишет УНН.
Детали
Этот доклад подготовили аналитики исследовательской лаборатории AidData при Колледже Вильгельма и Марии в США, а также Центр глобального развития, Кильский институт мировой экономики и Институт мировой экономики Петерсона. Авторы проанализировали сто контрактов, заключенных, в частности, Экспортно-импортным банком Китая и Китайским банком развития с 24 развивающимися странами, включая Аргентину, Эквадор и Венесуэлу, которые объявили дефолт.
Все контракты, подписанные после 2014 года — 38 из 100, — содержали пункты о конфиденциальности, которые затрудняли другим кредиторам возможность установить истинное финансовое положение заемщика, выяснили эксперты. Это означает, что “граждане как стран-кредиторов, так и стран-заемщиков не могут привлечь власти к ответственности за тайные кредиты”, предупредили они.
Некоторые условия договоров повлияли на внутреннюю и внешнюю политику стран-заемщиков. Среди них — положения о перекрестном дефолте, срабатывающие при любом действии, которое рассматривается как неблагоприятное для интересов “субъекта КНР”, а также дающие кредитору право на немедленное погашение долга, если страна-должник и Китай прекратили дипломатические отношения, говорится в докладе.
Помимо этого почти треть (30%) проанализированных соглашений, которые охватывали кредитные обязательства на общую сумму 36,6 млрд долларов в период с 2000 по 2020 год, требовали от суверенного заемщика специального залогового счета — как правило, в “подходящем для кредитора” банке.
Почти три четверти контрактов также содержали положение “без Парижского клуба”, то есть обязывали заемщика исключить долг из списка реструктуризации последнего. Напомним: эта неофициальная межправительственная организация развитых стран-кредиторов решает задачу реструктуризации задолженности развивающихся стран и занимается урегулированием госдолга стран-заемщиков перед странами-кредиторами.
Справка: Парижский клуб — неофициальная межправительственная организация развитых стран-кредиторов, инициатором создания которой выступила Франция. Объединение было создано в 1956 году, когда Аргентина согласилась встретиться со своими кредиторами в Париже.
Постоянными членами Парижского клуба являются 22 государства.