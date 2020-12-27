ЗМІ: глава МОЗ Німеччини за популярністю обійшов Меркель - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан обігнав канцлерку ФРН Ангелу Меркель за популярністю серед жителів країни. Про це свідчать опубліковані в неділю результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Kantar для газети Bild, пише УНН з посиланням на Bloomberg, яке цитує результати опитування.
Згідно з даними дослідження, 52% респондентів висловилися за те, щоб в 2021 році Шпан мав “максимально можливий вплив в політиці” Німеччини. В кінці 2019 року таку думку висловили лише 28%. Особливо популярний Шпан серед жінок (66%).
“Шпан, абсолютно точно, — переможець року. З точки зору громадян, він проводить хорошу політику в умовах коронавірусу”, — констатував експерт Kantar Торстен Шнайдер-Хаазе.
Меркель, яка зайняла в минулому році перше місце, в цьому році розташувалася на другій позиції (51%). У п’ятірку також увійшли прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер (50%), віце-канцлер, міністр фінансів Олаф Шольц (47%) і глава МЗС Хайко Маас (40%). В цілому “велика коаліція” (блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини) стала набагато популярнішою, ніж рік тому.
В опитуванні брали участь 505 осіб. Газета пропонувала їм розташувати в порядку черговості 18 політиків.
Нагадаємо, раніше в Німеччині вирішили ввести максимально жорсткий карантин через поширення COVID-19.