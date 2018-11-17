ЗМІ: демонстрація проти Меркель зібрала в Хемніці близько 2,5 тисяч чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Демонстрація проти канцлера ФРН Ангели Меркель і політики яку вона проводить зібрала в п’ятницю в саксонському місті Хемніц близько 2,5 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Spiegel.
Акція пройшла недалеко від будівлі, в якому Меркель проводила зустріч з читачами газети Freie Presse. Учасники демонстрації, серед яких були і праві популісти, скандували “Зрадник народу”, “Забирайся”, “Меркель повинна піти”.
Безпеку забезпечували близько 1,8 тисячі поліцейських. Поліція до цього моменту зареєструвала 16 правопорушень.
Хемніц отримав погану славу в зв’язку з заворушеннями, які спалахнули після того, як в ніч на 26 серпня від ножових поранень помер місцевий житель. За даними слідства, нападниками були мігранти.
Меркель в п’ятницю відвідала Хемніц. Раніше канцлера піддали критиці за те, що вона довго відкладала поїздку в це місто.
Як повідомляв УНН, Бельгія нелегально фінансувала передвиборчу кампанію “Альтернативи для Німеччини”.