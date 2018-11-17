СМИ: демонстрация против Меркель собрала в Хемнице около 2,5 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Демонстрация против канцлера ФРГ Ангелы Меркель и политики которую она проводит собрала в пятницу в саксонском городе Хемниц около 2,5 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Spiegel.
Акция прошла недалеко от здания, в котором Меркель проводила встречу с читателями газеты Freie Presse. Участники демонстрации, среди которых были и правые популисты, скандировали “Предатель народа”, “Проваливай”, “Меркель должна уйти”.
Безопасность обеспечивали около 1,8 тысяч полицейских. Полиция к этому моменту зарегистрировала 16 правонарушений.
Хемниц получил дурную славу в связи с беспорядками, которые вспыхнули после того, как в ночь на 26 августа от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, нападавшими были мигранты.
Меркель в пятницу посетила Хемниц. Ранее канцлера подвергли критике за то, что она долго откладывала поездку в этот город.
Как сообщал УНН, Бельгия нелегально финансировала предвыборную кампанию “Альтернативы для Германии”.