ЗМІ: біля Керченської протоки - велике скупчення кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Керченській протоці та Азовському морі 25 квітня спостерігається велике скупчення суден, які чекають на проходження Керч-Єнікальським каналом. Як повідомив кореспондент “Радіо Свобода” у Керчі протягом дня спостерігалася сонячна погода, вітер був не штормовий, тож об’єктивних причин для перекриття каналу не було, передає УНН.
“Близько 14 години танкери, балкери і суховантажі стояли на відстані близько півмилі від Керченського мосту, пізніше судна перемістилися далі в бік Чорного моря. Станом на 19 годину вечора відстань між кораблями і Керченським мостом становила близько двох морських миль”, — повідомив журналіст видання.
Судна можна було побачити з берега в околицях Керчі, в районі селища Героївське.
За інформацією, яку наводить портал Marine Traffic, в Азовському морі, на підході до Керченської протоки, перебували суховантажі і танкери під прапорами України, Панами, Маршалових островів, Танзанії, Белізу, РФ та інших держав.
Нагадуємо, Російська Федерація демонстративно перешкоджає проходженню кораблів в українські порти через Керченську протоку. Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.