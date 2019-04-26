ЗМІ: біля Керченської протоки - велике скупчення кораблів

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Керченській протоці та Азовському морі 25 квітня спостерігається велике скупчення суден, які чекають на проходження Керч-Єнікальським каналом. Як повідомив кореспондент “Радіо Свобода” у Керчі протягом дня спостерігалася сонячна погода, вітер був не штормовий, тож об’єктивних причин для перекриття каналу не було, передає УНН.