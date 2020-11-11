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Зловживання на близько 1,8 млн грн: експосадовець ГПУ Нагалевський постане перед судом

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури Аполлінарія Нагалевського, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків на суму майже 1,8 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

“Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до Антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього начальника одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на суму майже 1,8 млн гривень”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час підготовчого засідання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, завершено досудове розслідування у справі стосовно колишнього начальника одного з відділів управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України Аполлінарія Нагалевського, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків на суму майже 1,8 млн гривень.

Як повідомлялося, колишньому начальнику одного з відділів управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України Аполлінарію Нагалевському повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на суму майже 1,8 млн гривень.

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