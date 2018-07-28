Злодій-"альпініст" виніс з квартири в Одесі 1 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Києві затримано квартирного крадія, який за допомогою альпіністського спорядження вкрав із багатоповерхівки в Одесі 1 млн дол. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.
"До квартири одеського підприємця, розташованої на останньому – 18-му – поверсі, правопорушник пробрався, спустившись з даху. Через балконні двері він проник всередину і взявся збирати цінні речі. Коли знайшов схованку з грошима, залишив сумки з речами та, забравши тільки гроші, пішов геть", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на вулиці зловмисника чекав знайомий на автомобілі. Він відвіз чоловіка до готелю, звідки той згодом вирушив до Києва.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу правопорушника. Він виявився раніше засудженим за майнові злочини громадянином сусідньої держави. За наявною інформацією чоловік "гастролював" Україною та обкрадав квартири місцевих жителів. Крім того, він обґрунтовано підозрюється у вчиненні на території Одеси та області інших злочинів, зокрема – розбою. Наразі проводиться перевірка його причетності до цих правопорушень.
Зловмисника затримали в одному з готелів столиці. У чоловіка була вилучена сумка з викраденими грошима, частину з яких він встиг витратити на придбання автомобілів, дорогих брендових речей тощо. Наразі правопорушник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Також поліцейські знайшли водія автомобіля, який надавав підозрюваному послуги в якості таксиста. Правова оцінка діям цього чоловіка буде дана після з’ясування усіх обставин події.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, військова прокуратура повідомила про підозру офіцеру ЗСУ за викрадення вантажівки "КамАЗ".