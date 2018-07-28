Вор-"альпинист" вынес из квартиры в Одессе 1 млн долларов

"В квартиру одесского предпринимателя, расположенной на последнем - 18-м - этаже, преступник проник, спустившись с крыши. Через балконную дверь он проник внутрь и принялся собирать ценные вещи. Когда нашел тайник с деньгами, оставил сумки с вещами и, забрав только деньги, ушел", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на улице злоумышленника ждал знакомый на автомобиле. Он отвез мужчину в гостиницу, откуда тот впоследствии отправился в Киев.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Он оказался ранее судимым за имущественные преступления гражданином соседнего государства. По имеющейся информации мужчина "гастролировал" Украиной и обворовывал квартиры местных жителей. Кроме того, он обоснованно подозревается в совершении на территории Одессы и области других преступлений, в частности - разбоя. В настоящее время проводится проверка его причастности к этим правонарушениям.

Злоумышленника задержали в одном из отелей столицы. У мужчины была изъята сумка с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей и тому подобное. Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста. Правовая оценка действиям этого человека будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, военная прокуратура сообщила о подозрении офицеру ВСУ из-за похищения грузовика "КамАЗ".



