Злочинців, які викрали дружину столичного бізнесмена, судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Троє учасників злочинної групи, які організували викрадення дружини столичного бізнесмена, постануть перед судом. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Завершено досудове розслідування стосовно трьох учасників злочинного угруповання, які у жовтні минулого року організували викрадення дружини київського бізнесмена з метою отримання викупу.
Викрадення людини розробили та реалізували троє мешканців столиці, серед яких 30-річний громадянин Азербайджану, 21-річний раніше судимий уродженець Хмельницької області та 34-річна уродженка Луганської області. За звільнення дружини підприємця вони вимагали викуп у сумі 150 тисяч доларів США.
Двох учасників злочинної групи правоохоронці затримали під час передачі викупу в місті Києві, а їхню спільницю - у м. Краматорськ Донецької області.
За результатами розслідування вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.146 (викрадення людини), ч.4 ст.189 (вимагання) КК України, скоєних у складі організованої групи.
Наразі слідство у вказаному кримінальному провадженні завершено, матеріали відкрито для ознайомлення підозрюваним та їх захисникам.
Як повідомляв УНН, кримського татарина викрали біля Верховного суду окупованого Криму.