Злочинців, які викрали дружину столичного бізнесмена, судитимуть

ukru
Ексклюзив
12:49 • 6617 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 38899 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 61253 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 81877 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 172945 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 229039 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 188431 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 189385 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 177711 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 259946 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
52 %
752 мм
Переважно ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 128993 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 126293 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 119139 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 108651 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

07:34 • 57807 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 173019 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 229097 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 185163 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 259978 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 242312 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 11234 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 31766 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 110298 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 135424 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 160484 перегляди
Актуальне
Злочинців, які викрали дружину столичного бізнесмена, судитимуть

Злочинців, які викрали дружину столичного бізнесмена, судитимуть

Київ • УНН

 • 10049 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Троє учасників злочинної групи, які організували викрадення дружини столичного бізнесмена, постануть перед судом. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Завершено досудове розслідування стосовно трьох учасників злочинного угруповання, які у жовтні минулого року організували викрадення дружини київського бізнесмена з метою отримання викупу.

Викрадення людини розробили та реалізували троє мешканців столиці, серед яких 30-річний громадянин Азербайджану, 21-річний раніше судимий уродженець Хмельницької області та 34-річна уродженка Луганської області. За звільнення дружини підприємця вони вимагали викуп у сумі 150 тисяч доларів США.

Двох учасників злочинної групи правоохоронці затримали під час передачі викупу в місті Києві, а їхню спільницю - у м. Краматорськ Донецької області.

За результатами розслідування вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.146 (викрадення людини), ч.4 ст.189 (вимагання) КК України, скоєних у складі організованої групи.

Наразі слідство у вказаному кримінальному провадженні завершено, матеріали відкрито для ознайомлення підозрюваним та їх захисникам.

Як повідомляв УНН, кримського татарина викрали біля Верховного суду окупованого Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.33
Bitcoin
$84,937.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,111.81
Ethereum
$1,900.55