Злочини у бюджетній сфері: в Україні виявлено понад 20 злочинних угруповань – Генпрокурор

"Також за 10 місяців 2020 року знешкоджено 30 організованих груп з корумпованими зв’язками, у тому числі 14 угруповань, які діяли в органах влади і управління, а також виявлено 26 злочинних угруповань, які вчиняли злочини у бюджетній сфері", - написала Венедіктова.

За її словами, у наркоугруповань цьогоріч вилучено понад 1,5 т наркотиків, у тому числі 572 кг героїну.

Нагадаємо, в Україні установлено 160 млн грн збитків через злочини у бюджетній сфері, а саме: розтрати, привласнення, зловживання і недбалість з державними грішми, схеми з бюджетом, митними платежами чи податками.