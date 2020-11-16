Преступления в бюджетной сфере: в Украине обнаружено более 20 преступных группировок - Генпрокурор

"Также за 10 месяцев 2020 года обезврежено 30 организованных групп с коррумпированными связями, в том числе 14 группировок, действовавших в органах власти и управления, а также обнаружено 26 преступных группировок, которые совершали преступления в бюджетной сфере", - написала Венедиктова.

По ее словам, у наркогруппировок в этом году изъято более 1,5 т наркотиков, в том числе 572 кг героина.

Напомним, в Украине установлено 160 млн грн убытков за преступления в бюджетной сфере, а именно: растраты, присвоения, злоупотребления и небрежность с государственными деньгами, схемы с бюджетом, таможенными платежами или налогами.