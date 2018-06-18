Злива у Вінниці затопила вулиці та повалила дерева
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Потужна злива пройшла у Вінниці, через що вулиці міста перетворилися на річки. Також негода повалила дерева. Відповідні фото та відео опублікував користувач Facebook Станіслав Нижник-Оскольський на своїй сторінці у соцмережі, передає УНН.
Так, з кадрів опублікованих відео видно, що злива затопила вулиці міста.
"Не плив по такій дорозі ще ні разу, глибина місцями – до сантиметрів 70", – уточнив користувач.
Крім того, негода повалила дерева.
Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, 18 червня у Вінницькій області очікується гроза.
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Нагадаємо, в Одеській області поблизу села Приморське на узбережжі Чорного моря пронісся смерч.