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Злива у Вінниці затопила вулиці та повалила дерева

Злива у Вінниці затопила вулиці та повалила дерева

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Потужна злива пройшла у Вінниці, через що вулиці міста перетворилися на річки. Також негода повалила дерева. Відповідні фото та відео опублікував користувач Facebook Станіслав Нижник-Оскольський на своїй сторінці у соцмережі, передає УНН.

Так, з кадрів опублікованих відео видно, що злива затопила вулиці міста.

"Не плив по такій дорозі ще ні разу, глибина місцями – до сантиметрів 70", – уточнив користувач.

Крім того, негода повалила дерева.

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, 18 червня у Вінницькій області очікується гроза.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Без світла через негоду залишились 55 населених пунктів 

Нагадаємо, в Одеській області поблизу села Приморське на узбережжі Чорного моря пронісся смерч

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