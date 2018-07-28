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Злива на Запоріжжі підтопила десятки будинків

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КИЇВ. 28 липня. УНН. У місті Пологи Запорізької області через зливу затоплено понад 60 приватних будинків. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Запорізькій області, передає УНН.

“За інформацією Гідрометцентру 27 липня в м. Пологи пройшли грозові дощі та шквальний вітер 17-22м/с, місцями сильна злива. Так, за одну годину випала місячна норма опадів (58 мм)”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок негоди піднявся рівень стічних вод і підтопило близько 65 приватних домоволодінь та один 5-поверховий будинок. О 19:30 вода зійшла, але залишилися підтопленими підвали та подвір’я у 33 домоволодіннях і багатоповерхівці, рівень якої складав приблизно від 20 до 60 см.

Рятувальники за допомогою трьох мотопомп спільно зі співробітниками міськводоканалу та тепломереж відкачували воду із угідь. Всього бійці ДСНС викачали 187 куб.м води.

Евакуація населення не проводилася. Загиблих та постраждалих немає.

Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 17 осіб особового складу.

Нагадаємо, рятувальники усунули пошкодження водами річки Бистриця-Солотвинська берегоукріплення у селі Підлісся Тисменицького району Івано-Франківської області, які стались внаслідок обвалу дамби 25 липня.

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