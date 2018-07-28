Ливень в Запорожье подтопил десятки домов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В городе Пологи Запорожской области из-за ливня затоплены более 60 частных домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области, передает УНН.
"По информации Гидрометцентра 27 июля в г. Пологи прошли грозовые дожди и шквальный ветер 17-22 м/с, местами сильный ливень. Так, за один час выпала месячная норма осадков (58 мм)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате непогоды поднялся уровень сточных вод и подтопило около 65 частных домовладений и один 5-этажный дом. В 19:30 вода сошла, но остались подтопленными подвалы и дворы в 33 домовладениях и многоэтажке, уровень которой составлял примерно от 20 до 60 см.
Спасатели с помощью трех мотопомп совместно с сотрудниками горводоканала и теплосетей откачивали воду из угодий. Всего бойцы ГСЧС откачали 187 куб.м воды.
Эвакуация населения не проводилась. Погибших и пострадавших нет.
От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 17 человек личного состава.
Напомним, спасатели устранили повреждения водами реки Быстрица-Солотвинская берегоукрепления в селе Подлесье Тисменицкого района Ивано-Франковской области, которые произошли в результате обвала дамбы 25 июля.