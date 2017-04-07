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Зірвано джек-пот лотереї “Спортпрогноз”

Зірвано джек-пот лотереї “Спортпрогноз”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні, за результатами проведення 673 тиражу державної лотереї тото “Спортпрогноз”, стало відомо про зрив джек-поту у розмірі 110 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Наразі відомо, що виграшна ставка зроблена в “ЛОТО маркеті” у Києві на Харківському шосе, 114. Правильний прогноз на 12 пар матчів допоміг переможцю зірвати джек-пот розміром 110 тис. гривень.

На свою гру переможець витратив всього 96 гривень. При цьому, вартість однієї ставки у лотереї складає 3 грн. Зареєстрував він свою ставку 5 квітня.

“Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ вітає переможця та очікує на нього у найближчому офіційному представництві для оформлення виграшу”, — зазначили в “М.С.Л.”.

Нагадаємо, з початку квітня це вже третій зірваний джек-пот лотереї “Спортпрогноз”. У суботу, 1 квітня, за результатами проведення 670 тиражу лотереї стало відомо про зрив джек-поту у розмірі 250 тис. грн. А вже 5 квітня джек-пот лотереї зірвали одразу троє гравців.

Нагадаємо, в цьому році був зірваний один з головних призів лотереї “Мегалот” (також бренд оператора “М.С.Л.”) на суму понад 6 млн грн. Переможцем виявився 35-річний житель Дніпра.

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