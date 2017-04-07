Сорван джек-пот лотереи "Спортпрогноз"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 29235 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101587 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117021 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175872 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128770 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124099 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116755 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107482 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103896 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Сорван джек-пот лотереи "Спортпрогноз"

Сорван джек-пот лотереи "Спортпрогноз"

Киев  •  УНН

 • 10691 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня, по результатам проведения 673 тиража государственной лотереи тото "Спортпрогноз", стало известно о срыве джек-пота в размере 110 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Известно, что выигрышная ставка сделана в “ЛОТО маркете” в Киеве на Харьковском шоссе, 114. Правильный прогноз на 12 пар матчей помог победителю сорвать джек-пот в размере 110 тыс. гривен.

На свою игру победитель потратил всего 96 гривен. При этом, стоимость одной ставки в лотерее составляет 3 грн.

Зарегистрировал он свою ставку 5 апреля.

“Оператор государственных лотерей „М.С.Л.“ поздравляет победителя и ожидает в ближайшем официальном представительстве для оформления выигрыша”, — отметили в “М.С.Л.”.

Напомним, с начала апреля это уже третий сорванный джек-пот лотереи “Спортпрогноз”. В субботу, 1 апреля, по результатам проведения 670 тиража лотереи стало известно о срыве джек-пота в размере 250 тыс. грн. А уже 5 апреля джек-пот лотереи сорвали сразу трое игроков.

Напомним, в этом году был сорван один из главных призов лотереи “Мегалот” (также бренд оператора “М.С.Л.”) на сумму более 6 млн грн. Победителем оказался 35-летний житель Днепра.

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