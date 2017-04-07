Сорван джек-пот лотереи "Спортпрогноз"

Известно, что выигрышная ставка сделана в “ЛОТО маркете” в Киеве на Харьковском шоссе, 114. Правильный прогноз на 12 пар матчей помог победителю сорвать джек-пот в размере 110 тыс. гривен.

На свою игру победитель потратил всего 96 гривен. При этом, стоимость одной ставки в лотерее составляет 3 грн.

Зарегистрировал он свою ставку 5 апреля.

“Оператор государственных лотерей „М.С.Л.“ поздравляет победителя и ожидает в ближайшем официальном представительстве для оформления выигрыша”, — отметили в “М.С.Л.”.

Напомним, с начала апреля это уже третий сорванный джек-пот лотереи “Спортпрогноз”. В субботу, 1 апреля, по результатам проведения 670 тиража лотереи стало известно о срыве джек-пота в размере 250 тыс. грн. А уже 5 апреля джек-пот лотереи сорвали сразу трое игроков.

Напомним, в этом году был сорван один из главных призов лотереи “Мегалот” (также бренд оператора “М.С.Л.”) на сумму более 6 млн грн. Победителем оказался 35-летний житель Днепра.