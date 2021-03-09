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Зінченко визнано найкращим футболістом манчестерського дербі

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Футболіст збірної України Олександр Зінченко провів ефективний поєдинок Англійської Прем’єр-ліги в якому його “Манчестер Сіті” програв “Манчестер Юнайтед” (0:2), передає УНН з посиланням на сайт “zbirna.com”.

Деталі

Півзахисник збірної України провів 19-й матч в сезоні за “Манчестер Сіті”. На цей раз на позиції лівого захисника. Городяни програли в дербі “МЮ” (0:2), а Зінченко став найкращим футболістом матчу за кількістю Техніко-тактичних дій (ТТД). В його активі було 126 дій з браком 11 відсотків, він виконав 108 передач з точністю 88 відсотків (чотири навіси), виграв чотири єдиноборства з п’яти, зробив один відбір, два перехоплення і дев’ять підбирань. Рейтинг ефективності гри українця склав 357 балів — шостий показник в команді.

Довідка

Техніко-тактичні дії (ТТД) в футболі — сумарний показник того, що гравці виконують на полі: передачі, єдиноборства, підбори, перехоплення, удари тощо.

Доповнення

Зінченко може отримати підвищення від “Манчестер Сіті”.

Українські Національні Новини

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