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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 63849 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 85094 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112824 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148118 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 197426 просмотра

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Зинченко признан лучшим футболистом манчестерского дерби

Зинченко признан лучшим футболистом манчестерского дерби

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Футболист сборной Украины Александр Зинченко провел эффективный поединок Английской Премьер-лиги в котором его “Манчестер Сити” проиграл “Манчестер Юнайтед” (0:2), передает УНН со ссылкой на сайт “zbirna.com”.

Детали

Полузащитник сборной Украины провел 19-й матч в сезоне за “Манчестер Сити”. На этот раз на позиции левого защитника. Горожане проиграли в дерби “МЮ” (0:2), а Зинченко стал лучшим футболистом матча по количеству Технико-тактических действий (ТТД). В его активе было 126 действий с нехваткой 11 процентов, он выполнил 108 передач с точностью 88 процентов (четыре навеса), выиграл четыре единоборства из пяти, сделал один отбор, два перехвата и девять подборов. Рейтинг эффективности игры украинцев составил 357 баллов — шестой показатель в команде.

Справка

Технико-тактические действия (ТТД) в футболе — суммарный показатель того, что игроки выполняют на поле: передачи, единоборства, каблуки, перехват, удары и тому подобное.

Дополнение

Зинченко может получить повышение от “Манчестер Сити”.

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