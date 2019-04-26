Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" виграти "Манчестерське дербі"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У матчі 31-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Юнайтед” приймав на “Олд Траффорд” “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка, повідомляє УНН.
У другій половині зустрічі на 54 і 66 хвилинах гості забили єдині м’ячі зустрічі. Бернарду Сілва отримав передачу від Гюндогану та увійшов до штрафної, де фінтом прибрав суперника та пробив під ближню стійку. Далі “міщани” реалізували швидкий випад, який закінчив Лерой Сане — 0:2.
Відзначимо, що Зінченко провів на полі увесь поєдинок і заробив до свого пасиву жовту картку.
Після цієї зустрічі “МС” продовжив безпрограшну серію чемпіонату — 11 матчів.
Також додамо, “городяни” очолили турнірну таблиці із 89 очками, у “червоних дияволів” 64 бали — 6 рядок.