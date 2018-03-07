Зінченко дебютував за "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів

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КИЇВ. 8 березня. УНН. В Англії відбувся поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в якому “Манчестер Сіті” протистояв швейцарському “Базелю”, передає кореспондент УНН.

На 8 хвилині господарі відкрили рахунок. Лерой Сане пройшов значну кількість опонентів поперек поля і знайшов передачею Бернарду Сільву, який прострілив на дальню стійку. М’яч у сітку доправив Габріель Жезус. Ближче до середини тайму швейцарцям вдалося нивілювати пропущений гол. Ельюнуссі залишили одного в карній зоні і норвежець “розстріляв” голкіпера Браво — 1:1.

До перерви кіпер гостей врятував свій колектив після того, як Гюндоган впритул розстрілював ворота “Базелю”. Переможний гол у зустрічі відбувся на 71 хвилині. Майкл Ланг знайшов шпарину в ближньому куті воротаря Браво — 1:2.

Попри поразку “міщани” крокують до наступного етапу, адже в першій грі цих колективів результат на табло був за “МС” — 4:0.

Зазначимо, що футболіст збірної України Олександр Зінченко провів перший поєдинок Ліги чемпіонів у складі “Манчестер Сіті”.

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