Зинченко дебютировал за "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Англии состоялся поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в котором “Манчестер Сити” противостоял швейцарскому “Базелю”, передает корреспондент УНН.
На 8 минуте хозяева открыли счет. Лерой Сане прошел значительное количество оппонентов поперек поля и нашел передачей Бернарду Сильву, который прострелил на дальнюю штангу. Мяч в сетку отправил Габриэль Жезус. Ближе к середине тайма швейцарцам удалось нивилюваты пропущенный гол. Эльюнусси оставили одного в штрафной зоне и норвежец “расстрелял” голкипера Браво — 1:1.
До перерыва кипер гостей спас свой коллектив после того, как Гюндоган упор расстреливал ворота “Базеля”. Победный гол во встрече состоялся на 71 минуте. Майкл Ланг нашел щель в ближнем углу вратаря Браво — 1:2.
Несмотря на поражение “мещане” шагают к следующему этапу, ведь в первой игре этих коллективов результат на табло был за “МС” — 4:0.
Отметим, что футболист сборной Украины Александр Зинченко провел первый поединок Лиги чемпионов в составе “Манчестер Сити”.