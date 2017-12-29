Зідан тріумфував у номінації "Найкращий тренер року"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В щорічній міжнародній нагороді “Dubai Globe Soccer” в 2017 році в номінації “Найкращий тренер року” святкував перемогу наставник мадридського “Реалу” Зінедін Зідан, інформує УНН з посиланням на сайт “Галактікос”.
Французький фахівець виграв боротьбу у гонці в Антоніо Конте з “Челсі”, Жозе Моурінью з “Манчестер Юнайтед” та Массіміліано Аллегрі з “Ювентуса”.
Окрім наставника мадридців виграш у номінації краща команда року святкував саме ФК “Реал”.
За видатну кар’єру в якості гравців були відзначені екс-капітанів “Роми” і “Барселони” Франческо Тотті і Карлес Пуйоль. Серед тренерів аналогічну нагороду отримав Марчелло Ліппі, під керівництвом якого збірна Італії виграла чемпіонат світу 2006 року.
Зазначимо, що перше місце у гонці 2017 року серед рефері одержав німець Фелікс Брих.
Як повідомлялося раніше, кращим футболістом року обрано представника “Реалу” Кріштіану Роналду.