Зібрана дітьми з Рівненщини картопля для бійців АТО опинилася в ресторані Києва
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Жваве обговорення у соціальних мережах викликав мішок картоплі, який замість зони АТО опинився у київському ресторані. Фото із запискою від дітей солдатам оприлюднив працівник ресторану Андрій Риштун, передає кореспондент УНН.
"В меню такої страви немає, але для персоналу готується. Відкривши і висипавши його, всередині знаходим скручений в трубочку папірець, перемотаний синьою та жовтою стрічками. Папірець поклали в пакетик, так, щоб не пошкодився. Розгортаєм його і та-дааааааам... записка воїнам на сході. Мішок той збирали діти з вчителями у школі на Рівненщині, але хтось вирішив, що замість доставити його до місця призначення вигідніше для себе буде продати той мішок. Так і живем. Історія матиме продовження, обіцяю. Треба ж знайти "підприємця", - написав працівник столичного закладу.
З'ясувалося, що картоплю для учасників АТО збирали школи в селі Посягва Гощанського району. Як таке сталося, що замість АТО допомога опинилася в ресторані, пояснив причетний до збору продуктів волонтер Тарас Гоменюк.
"Гощанська адміністрація збирала волонтерську допомогу, бійцям на схід, після того як зібрали овочі, вирішили, що з частини зробимо супові набори і таким чином віддали підприємцю частину назбираних овочів, де могла потрапити дана записка. Картопля, морква, капуста, буряк була обміняна на супові набори у відповідному еквіваленті загальною масою 2,7 тонн. Розумію ваше обурення, я б ніколи не допустив би комерцію в волонтерстві, адже знаю цьому ціну", - зазначив у дописі на Facebook волонтер.
Нагадаємо, у "ЛНР" просять місцеве населення допомогти “армії” з продуктами.