Зі зміною влади в Україні значних зрушень у польсько-українських відносинах не відбулося – В’ятрович

"Ми завжди заявляли, що треба говорити про перезавантаження цих відносин, треба, щоб важкі польсько-українські відносини у минулому не впливали на сьогодення, щоб ці питання важкої історії залишилися історикам, а не політикам", - зазначив В’ятрович.

Однак, за його словами, з польського боку існує постійне узалежнення теперішніх відносин з оцінками важкого минулого, і серйозних змін досі не відбулося.

"Сказати, що відбулися якісь достеменні зрушення з часу зміни влади в Україні, не можу. Я знаю, що відбулася зустріч у Брюсселі між обома президентами, там прозвучав меседж про те, що історія не мала б впливати на сучасні українсько-польські відносини. В принципі, меседж правильний, але у практичних кроках цей меседж поки не було втілено", - зазначив В’ятрович.

Крім того, за його словами, жодного контакту з приводу цього питання Інституту нацпам’яті з Адміністрацією Президента не було.

"Ніхто інформації в нас не отримував з приводу теперішнього стану українсько-польських відносин. З якою позицією нове керівництво держави поїхало на ті переговори, ми не знаємо", - сказав В’ятрович.

Він також нагадав, що жодного зі зруйнованих українських пам’ятників на території Польщі досі не відновлено так само, як і роботу Українсько-польського форуму істориків.

"Ми запропонували зустріч польському Інституту національної пам’яті з тим, щоб обговорити можливості відновлення роботи форуму істориків, але польська сторона відмовилася від такої зустрічі", - повідомив В’ятрович.

Також, він відмітив, що Польща не виконує взяті на себе міждержавні зобов’язання щодо охорони українських пам’ятників на польській території, оскільки один з них, у селі Верхрата, офіційно охороняється міждержавною угодою між Україною і Польщею, але вже близько трьох років залишається сплюндрованим.

Натомість, за словами В’ятровича, всі польські пам’ятники, які були зруйновані за останні роки в Україні, давно відновлені за участі української сторони.

"Більше того, українською стороною розслідувано факти, хто саме був причетний до їх плюндрування, розслідувано причетність різного роду проросійських кіл до цього. На жаль, з польського боку ми цього не дочекалися – ні розслідування, ані заяв з політичним засудженням плюндрування українських могил і пам’ятників", - додав В’ятрович.

Він також нагадав, що продовження польських пошукових робіт на території України безпосередньо прив’язане до відновлення українських пам’ятників на польській території. Польська сторона знає про цю позицію України та минулого року засвідчила свою готовність відновити пам’ятник у селі Верхраті, чого досі не зроблено.

За словами В’ятровича, у питанні пошукових робіт на території України з польської сторони відбувається інформаційна маніпуляція.

"Мова йде про скасування мораторію на пошукові роботи, а не ексгумацію. Різниця полягає в тому, що пошукові роботи можуть закінчитися віднайденням якихось останків, а можуть не принести жодного результату. Чому польська сторона говорить саме про ексгумацію? Очевидно, свідомо емоційно насичуючи інформаційне поле, створюючи ілюзію про те, що нібито вже віднайдені рештки багатьох людей, які українська сторона не дає перепоховати", - пояснив В'ятрович.

Як повідомляв УНН, Україна прагне остаточного вирішення питання щодо відновлення пам’ятників у Польщі для продовження пошукових робіт на території обох країн.