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Зі спостерігачем ОБСЄ, який віддав військове вітання бойовику, ведеться виховна робота

Зі спостерігачем ОБСЄ, який віддав військове вітання бойовику, ведеться виховна робота

Київ • УНН

 • 23698 перегляди

КИЇВ. 27 листопад. УНН. Обійми між спостерігачем ОБСЄ та чоловіком у військовій формі не є висловленням підтримки бойовикам. Зі спостерігачем ведеться виховна робота. Про це УНН повідомили у прес-службі СММ ОБСЄ.

"З відеоматеріалів видно, як спостерігач припустився необачності (з цього приводу ведеться внутрішня робота з метою недопущення її повторення). Шкода, що вся увага була прикута до цього механічного жесту. Це був мимовільний жест, притаманний для багатьох людей, які раніше служили в збройних силах; він у жодному разі не свідчить про схвалення або навіть прихильність до будь-якої позиції чи точки зору. Він, звичайно, не повинен відволікати увагу від тієї важливої роботи, яку виконують спостерігач і його колеги", - заявили у прес-службі.

Також у СММ ОБСЄ відмітили, що чоловік, з яким вітається спостерігач Організації, не є бойовиком. Він є членом організації, яка займається ексгумацію, передачею тіл та обміном полонених та затриманих.

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"Чоловік, з яким вітається спостерігач СMM, є членом організації, що займається ексгумацією, передачею тіл та обміном полоненими/затриманими. Спостерігач Місії співпрацює з цією особою та організацією з 2015 року задля того, щоб затримані учасники бойових дій могли повернутися додому або щоби скорботна родина могла хоча б частково примиритися зі втратою рідної людини", - повідомили в ОБСЄ.

Нагадаємо, німецького журналіста Джуліана Рьопке (Julian Röpckе) обурила поведінка спостерігача СММ ОБСЄ, який потиснув руку та віддав військове вітання нібито бойовику "ЛНР" під час передачі тіл українських бійців.

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