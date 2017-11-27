С наблюдателем ОБСЕ, который отдал воинское приветствие боевику, ведется воспитательная работа

"С видеоматериалов видно, как наблюдатель допустил оплошность (по этому поводу ведется внутренняя работа с целью недопущения ее повторения). Жаль, что все внимание было приковано к этому механическому жесту. Это был непроизвольный жест, присущий для многих людей, которые ранее служили в вооруженных силах, он ни в коем случае не свидетельствует об одобрении или даже привязанности к любой позиции или точки зрения. Он, конечно, не должен отвлекать внимание от той важной работы, которую выполняют наблюдатель и его коллеги", - заявили в пресс-службе.

Также в СММ ОБСЕ отметили, что человек, с которым приветствуется наблюдатель Организации, не является боевиком. Он является членом организации, которая занимается эксгумацией, передачей тел и обменом пленных и задержанных.

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"Мужчина, с которым приветствуется наблюдатель СMM, является членом организации, занимающейся эксгумацией, передачей тел и обменом пленными/задержанными. Наблюдатель Миссии сотрудничает с этим лицом и организацией с 2015 года для того, чтобы задержанные участники боевых действий могли вернуться домой или чтобы скорбная семья могла хотя бы частично примириться с потерей родного человека", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, немецкого журналиста Джулиана Репке (Julian Röpckе) возмутило поведение наблюдателя СММ ОБСЕ, который пожал руку и отдал воинское приветствие якобы боевику "ЛНР" во время передачи тел украинских бойцов.