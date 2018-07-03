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Журналістське розслідування виявило нові деталі в отриманні громадянства Ізраїлю Ставицьким

Журналістське розслідування виявило нові деталі в отриманні громадянства Ізраїлю Ставицьким

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Колишня керівник РАЦСу у Немирові підозрюється у підробці документів про єврейське коріння родичів колишнього міністра часів Януковича — Едуарда Ставицького, які існували в паперовому вигляді і стосувалися зовсім інших людей. Журналісти “СтопКору” виявили нові факти отримання Ставицьким ізраїльського громадянства, пише УНН.

Свого часу Едуард Ставицький був одним з членів злочинної організації Януковича, ба більше — входив до кола його найближчого оточення. Сьогодні він — фігурант низки справ в Генеральній прокуратурі України. Одна з них стосується Межигір’я. Підозрюють, що саме пан Ставицький у 2007 році підписав договір про передачу маєтку приватній компанії — через Національну Акціонерну Компанію “Надра України”, яку він на той час очолював.

Зокрема, за даними ГПУ, Едуард Ставицький, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу та директор ТОВ “Танталіт” підозрюються в тому, що у змові з колишнім президентом Віктором Януковичем незаконно заволоділи і легалізували об’єкти “Пущі-Водиці” вартістю 540 мільйонів гривень.

Проте колишній міністр енергетики та вугільної промисловості брав участь не лише в схемах на кшталт Межигір’я.

“Насправді на фоні тих розкрадань, які існували в паливно-енергетичному комплексі, це навіть не такі великі масштаби”, — зазначає відомий журналіст та політик Сергій Лещенко.

Втім нині одіозний екс-посадовець перебуває не просто на волі, а в Ізраїлі. Як отримував громадянство держави Ізраїль та чи має право там перебувати?

Подробиці — у власному розслідуванні “СтопКору”.

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