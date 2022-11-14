Журналістів іноЗМІ позбавили акредитації через репортажі зі звільненого Херсона

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“Низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані нечинними”, – йдеться у заяві.

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Наголошується, що деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів.

Такі дії є грубим порушенням вимог наказу Головнокомандувача Збройних Сил України №73 від 03.03.2022, а також відповідних розпоряджень військового командування.

Додамо

Як інформує “Детектор медіа” з посиланням на джерела, дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN та SkyNews. Окрім них в Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи "Суспільного" та Hromadske. Також в ефірі каналу "Рада" було включення з Херсона.