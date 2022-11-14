Журналистов иноСМИ лишили аккредитации из-за репортажей из освобожденного Херсона

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“Ряду представителей СМИ, нарушивших правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны недействительными”, – говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий.

Такие действия являются грубым нарушением требований приказа Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины №73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования.

Добавим

Как информирует “Детектор медиа” со ссылкой на источники, разрешение на работу отменили по меньшей мере шести журналистам съемочных групп, в том числе CNN и SkyNews. Кроме них в Херсоне после освобождения также работали съемочные группы "Суспільне" и Hromadske. Также в эфире канала "Рада" было включение из Херсона.