Журналісти розповіли про маловідомі подробиці смерті Кернеса

Деталі

“15 вересня стало відомо, що мер перебуває у реанімації в 17 лікарні. При цьому в мерії заявляли, що можливість госпіталізації Кернеса в іноземні клініки не розглядається”, — пояснили журналісти.

Однак увечері 16 вересня Кернеса відправили до Німеччини. Транспортування Кернеса нагадувало спецоперацію, додають в проекті.

“Не допускали туди навіть співробітників поліції аеропорту. Була тільки допущена особиста охорона, заздалегідь підготовлена швидка”, — прокоментував кандидат на пост міського голови Денис Ярославський.

До Німеччини Кернеса супроводжував тільки його син Родіон Гайсинський. Ні фото, ні відео доказів того, що мер прибув саме в Шаріте ніхто не надавав, посилаючись на правила клініки: ніяких гаджетів і засобів зв’язку.

“Ілюзію про те, що Кернес перебуває в Шаріте, підтримували його родичі.

В цей же день блок Кернеса „Успішний Харків“ офіційно висуває Кернеса на посаду міського голови на місцевих виборах, які повинні були відбутися 25 жовтня. 24 вересня Фукс опублікував документ з Шаріте, в якому директор клініки вказав на прогрес хвороби Кернеса, і що вони сподіваються на його повне одужання”, — розповіли в розслідуванні “Ціна питання”.

Але живим ніхто Кернеса не бачив з 23 серпня, мерські вибори він виграє, отримавши більшість голосів. Але згідно з особистими джерелами в той момент, коли харків’яни голосували за Кернеса він був фактично мертвий, додають журналісти.

“Помахали листочком, що ось Геннадій Адольфович рекомендує, прийшов лист на пошту міськради, що він рекомендує Ігоря Терехова на пост секретаря ось голосуйте. І з тих пір закралася серйозна підозра, що щось не сходиться з усіх боків. Де Геннадій Адольфович? В якому він стані? Чому не прийняв присягу? Чому не приїхав? Чи живий він взагалі? У свідомості він взагалі? Що це за міфічний листочок з електронним підписом мера?”, — прокоментувала Аліна Мустафаєва Кандидат на посаду міського голови Харкова.

Фактично з цього моменту почався відрахунок перебування Ігоря Терехова на посаді секретаря міськради.

“Питання були до обирання ось цього головуючого, другий момент був з прийняттям присяги Кернеса, тому що всі ми знаємо, що фактично його не було на місці. Третій момент це з цифровим підписом, який ніхто не бачив, депутатам вчасно голосування цей документ не показали”, — сказав Ігор Черняк, депутат Харківської міської ради

Він також додає, що Офісу Президента фігура Терехова випала дуже зручною, тому що його з легкістю можна буде контролювати.

“Краще Терехов, тому що він „ручний“, керований, „пластиліновий“. Безумовно Геннадій Адольфович був дуже хворий останнім часом, шанс того, що він виживе був мінімальним, але він був. І я вам скажу, що ті люди, які розділили його тіло ще теплим, ні за що не допустили б, щоб він вижив”, — пояснив кандидат на пост міського голови Денис Ярославський.

Контекст

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці у серпні. Незабаром після звістки про смерть Кернеса з’явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера.

За однією з версій, підпис підроблений і зроблений вже після смерті Геннадія Кернеса.

Нового мера Харкова жителі міста обиратимуть 31 жовтня. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.