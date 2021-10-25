Журналисты рассказали о малоизвестных подробностях смерти Кернеса

Детали

“15 сентября стало известно, что мэр находится в реанимации в 17 больнице. При этом в мэрии заявляли, что возможность госпитализации Кернеса в иностранные клиники не рассматривается”, — пояснили журналисты.

Однако вечером 16 сентября Кернеса отправили в Германию. Транспортировка Кернеса напоминала спецоперацию, добавляют в проекте.

“Не допускали туда даже сотрудников полиции аэропорта. Была только допущена личная охрана, заранее подготовлена скорая”, — прокомментировал кандидат на пост городского главы Денис Ярославский.

В Германию Кернеса сопровождал только его сын Родион Гайсинский. Ни фото, ни видео доказательств того, что мэр прибыл именно в Шарите никто не предоставлял, ссылаясь на правила клиники: никаких гаджетов и средств связи.

“Иллюзию о том, что Кернес пребывает в Шарите, поддерживали его родственники.

В этот же день блок Кернеса „Успешный Харьков“ официально выдвигает Кернеса на должность городского главы на местных выборах, которые должны были состояться 25 октября. 24 сентября Фукс опубликовал документ из Шарите, в котором директор клиники указал на прогресс болезни Кернеса, и что они надеются на его полное выздоровление”, — рассказали в расследовании “Цена вопроса”.

Но живым никто Кернеса не видел с 23 августа, мэрские выборы он выигрывает, получив большинство голосов. Но согласно личным источникам в тот момент, когда харьковчане голосовали за Кернеса он был фактически мертв, добавляют журналисты.

“Помахали листочком, что вот Геннадий Адольфович рекомендует, пришло письмо на почту горсовета, что он рекомендует Игоря Терехова на пост секретаря вот голосуйте. И с тех пор закралось серьёзное подозрение, что-то не сходится со всех сторон. Где Геннадий Адольфович? В каком он состоянии? Почему не принял присягу? Почему не приехал? Жив ли он вообще? В сознании ли он вообще? Что это за мифический листочек с электронной подписью мэра?”, — прокомментировала Алина Мустафаева Кандидат на пост городского головы Харькова.

Фактически с этого момента начался отсчет пребывания Игоря Терехова на посту секретаря горсовета.

“Вопросы были к избиранию вот этого председательствующего, второй момент был с принятием присяги Кернеса, потому что все мы знаем, что фактически его не было на месте. Третий момент это с цифровой подписью, которую никто не видел, депутатам вовремя голосования этот документ не показали”, — сказал Игорь Черняк, депутат Харьковского городского совета

Он также добавляет, что Офису Президента фигура Терехова представилась очень удобной, потому что его с легкостью можно будет контролировать.

“Лучше Терехов, потому что он „ручной“, управляемый, „пластилиновый“. Безусловно Геннадий Адольфович был очень болен в последнее время, шанс того, что он выживет был минимальным, но он был. И я вам скажу, что те люди, который разделили его тело еще теплое, ни за что не допустили бы, чтобы он выжил”, — пояснил кандидат на пост городского главы Денис Ярославский.

Контекст

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра.

По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

Нового мэра Харькова жители города будут избирать 31 октября. Политологи прогнозируют два тура выборов, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.