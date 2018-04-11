Журналісти підрахували вартість колекції VIP-годинників радикала Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Колекція наручних годинників, задекларована народним депутатом від РПЛ Cергієм Pибaлкою, за найскромнішими підрахунками коштує приблизно 5,2 млн грн. Про це пише видання “Знай.юа”, передає УНН.
С.Pибaлкa вніс у свою декларацію про доходи за 2017 рік наступні годинники: Hublot, Audemars Piguet (2 годинники), Bovet, Breguet, Rolex, Urwerk, MB&F та Jaeger-LeCoultre Atmos.
Оскільки політик не вказав у декларації їх вартість, журналісти підрахували орієнтовну ціну всієї його колекції годинників на основі інформації з відкритих джерел (сайтів магазинів).
Так, за даними видання, годинник Hublot коштує від 7 тис. дол. США, годинник Audemars Piguet — від 18 тис. дол. США, Bovet — від 12 тис. дол. США, Breguet — від 9,5 тис. дол, Rolex — від 8 тис. дол. США, Urwerk — від 55 тис. дол., MB&F — від 60 тис. дол., Jaeger-LeCoultre Atmos — від 7 тис. дол.
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“Таким чином, загальна вартість колекції годин нардепа Сергія Рибалки за найскромнішими підрахунками, без урахування можливих ексклюзивних моделей, становить близько 200 тис. доларів США або понад 5,2 млн грн”, — йдеться у публікації.
Також нардеп задекларував запонки Magerit (2 пари) і Officine Panerai.
Крім того, журналісти дослідили, що з 2015 року щорічно нардеп вказував у своїй декларації жіночі сережки Van Cleef вартістю майже 200 тис. грн.
“Торік депутат задекларував дані сережки як 100% власність своєї співмешканки — Анастасії Байбородіної”, — зазначило ЗМІ.
Нагадаємо, депутат С.Рибалка орендує Mercedes-Benz у фірми, що мала спільні офшори з його ж бізнесом.
Додамо, що співмешканка С.Рибалки А.Байбородіна задекларувала одразу два авто — PORSCHE PANAMERA 2017 року і MERCEDES-BENZ S600L 2001 року.