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Журналісти підрахували вартість колекції VIP-годинників радикала Рибалки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Колекція наручних годинників, задекларована народним депутатом від РПЛ Cергієм Pибaлкою, за найскромнішими підрахунками коштує приблизно 5,2 млн грн. Про це пише видання “Знай.юа”, передає УНН.

С.Pибaлкa вніс у свою декларацію про доходи за 2017 рік наступні годинники: Hublot, Audemars Piguet (2 годинники), Bovet, Breguet, Rolex, Urwerk, MB&F та Jaeger-LeCoultre Atmos.

Оскільки політик не вказав у декларації їх вартість, журналісти підрахували орієнтовну ціну всієї його колекції годинників на основі інформації з відкритих джерел (сайтів магазинів).

Так, за даними видання, годинник Hublot коштує від 7 тис. дол. США, годинник Audemars Piguet — від 18 тис. дол. США, Bovet — від 12 тис. дол. США, Breguet — від 9,5 тис. дол, Rolex — від 8 тис. дол. США, Urwerk — від 55 тис. дол., MB&F — від 60 тис. дол., Jaeger-LeCoultre Atmos — від 7 тис. дол.

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“Таким чином, загальна вартість колекції годин нардепа Сергія Рибалки за найскромнішими підрахунками, без урахування можливих ексклюзивних моделей, становить близько 200 тис. доларів США або понад 5,2 млн грн”, — йдеться у публікації.

Також нардеп задекларував запонки Magerit (2 пари) і Officine Panerai.

Крім того, журналісти дослідили, що з 2015 року щорічно нардеп вказував у своїй декларації жіночі сережки Van Cleef вартістю майже 200 тис. грн.

“Торік депутат задекларував дані сережки як 100% власність своєї співмешканки — Анастасії Байбородіної”, — зазначило ЗМІ.

Нагадаємо, депутат С.Рибалка орендує Mercedes-Benz у фірми, що мала спільні офшори з його ж бізнесом.

Додамо, що співмешканка С.Рибалки А.Байбородіна задекларувала одразу два авто — PORSCHE PANAMERA 2017 року і MERCEDES-BENZ S600L 2001 року.

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