Жорстокий напад на поліцейського в Івано-Франківську: 14 ножових поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Івано-Франківську повідомили про підозру 43-річному чоловіку за скоєння розбійного нападу та замаху на вбивство працівника поліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.
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Встановлено, що 23 вересня зловмисник з метою пограбування проник до квартири 35-річного працівника поліції, який тоді перебував у приміщенні, та напав на нього з ножем.
Під час розбою нападник завдав правоохоронцю численні ножові поранення – 14 колото-різаних ран, із них три в зоні шиї , три – грудної клітки, одна – з пошкодженням легені.
Потерпілого було доставлено до лікарні, йому своєчасно надали медичну допомогу.
Зловмисника затримано за ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру ( ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст 115 КК України). До суду скеровано клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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