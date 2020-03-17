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Жодних обмежень для чартерів, які заберуть українців, між Єгиптом та Україною немає – МЗС

Жодних обмежень для чартерів, які заберуть українців, між Єгиптом та Україною немає – МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Жодних обмежень на перельоти чартерних рейсів, які заберуть українців додому, між Єгиптом та Україною наразі не запроваджено. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

“17 березня цього року у МЗС України проведено координаційну нараду з керівництвом Міністерства інфраструктури, Державної авіаційної служби, Державного агентства розвитку туризму, авіакомпаній та туристичних операторів”, — повідомили у МЗС.

Зі слів дипломатів, у ході зустрічі було узгоджено алгоритми подальшої взаємодії та розпочато спільну роботу з метою повернення додому українських туристів після відпочинку в Єгипті.

“Інформуємо, що жодних обмежень на перельоти чартерних рейсів, які заберуть українців додому, між Єгиптом та Україною не запроваджено. МЗС України та Посольство України в Єгипті перебувають у постійному контакті з органами влади Єгипту для вирішення усіх можливих питань, які виникатимуть у громадян під час перебування за кордоном”, — підкреслили у міністерстві.

Як повідомляв УНН, українські громадяни, які перебувають в Єгипті та виявили бажання відбути на Батьківщину, повернуться додому протягом наступних 3 днів.

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