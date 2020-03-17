Жодних обмежень для чартерів, які заберуть українців, між Єгиптом та Україною немає – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Жодних обмежень на перельоти чартерних рейсів, які заберуть українців додому, між Єгиптом та Україною наразі не запроваджено. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
“17 березня цього року у МЗС України проведено координаційну нараду з керівництвом Міністерства інфраструктури, Державної авіаційної служби, Державного агентства розвитку туризму, авіакомпаній та туристичних операторів”, — повідомили у МЗС.
Зі слів дипломатів, у ході зустрічі було узгоджено алгоритми подальшої взаємодії та розпочато спільну роботу з метою повернення додому українських туристів після відпочинку в Єгипті.
“Інформуємо, що жодних обмежень на перельоти чартерних рейсів, які заберуть українців додому, між Єгиптом та Україною не запроваджено. МЗС України та Посольство України в Єгипті перебувають у постійному контакті з органами влади Єгипту для вирішення усіх можливих питань, які виникатимуть у громадян під час перебування за кордоном”, — підкреслили у міністерстві.
Як повідомляв УНН, українські громадяни, які перебувають в Єгипті та виявили бажання відбути на Батьківщину, повернуться додому протягом наступних 3 днів.