Жнива-2020: в Україні зібрали близько 67 млн тонн зерна

“Станом на 26 жовтня українські сільгоспвиробники зібрали 66,8 млн тонн основних культур з площі 21,03 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 50,5 млн тонн з площі 12,9 млн га (84% до прогнозу)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у розрізі культур зібрали:

— проса — 240 тис. тонн з площі 147,7 тис. га (98%);

— гречки — 99 тис. тонн з площі 76,5 тис. га (97%);

— соняшнику — 11,6 млн тонн з площі 5,9 млн га (92%);

— сої — 2,2 млн тонн з площі 1,08 млн га (80%);

— кукурудзи — 14,5 млн тонн з площі 3,07 млн га (56%);

— цукрових буряків накопано 3,7 млн тонн на площі 88,5 тис. га (41%).

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в Україні зібрано вже понад 60 млн тонн зерна.