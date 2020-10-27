Жатва-2020: в Украине собрали около 67 млн тонн зерна

“По состоянию на 26 октября украинские сельхозпроизводители собрали 66,8 млн тонн основных культур с площади 21,03 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 50,5 млн тонн с площади 12,9 млн га (84% к прогнозу)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разрезе культур собрали:

— проса — 240 тыс. тонн с площади 147,7 тыс. г (98%);

— гречки — 99 тыс. тонн с площади 76,5 тыс. га (97%);

— подсолнечника — 11,6 млн тонн с площади 5,9 млн га (92%);

— сои — 2,2 млн тонн с площади 1,08 млн га (80%);

— кукурузы — 14,5 млн тонн с площади 3,07 млн га (56%);

— сахарной свеклы накопано 3,7 млн тонн на площади 88,5 тыс. га (41%).

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Украине собрано уже более 60 млн тонн зерна.