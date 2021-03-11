Жмак зможе довести свою невинуватість перед членами ТСК, якщо пройде поліграф - політичний аналітик

Цитата

“Напевно Жмак хоче розповісти про проблеми, які виникли і існують на „Укрзалізниці“ і довести, що він не має до цих проблем ніякого відношення і що вони виникли ще до того, як він почав займатися „Укрзаліниці“. Якщо пообіцяв, нехай робить, Проходження поліграфа — це ймовірна ситуація”, — говорить Кочетков.

Що було раніше

В кінці січня у Верховній Раді створено Тимчасову слідчу комісію по оцінці критичного стану “Укрзалізниці”. На засіданнях побували члени Наглядової ради та міністр інфраструктури. На наступних планує бути глава правління УЗ Володимир Жмак. На питання журналістів, чи готовий він доводити свою непричетність до мільярдних збитків УЗ на поліграфі, він відповів, що і він, і його команда готові пройти поліграф на засіданні ТСК.