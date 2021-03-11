Жмак сможет доказать свою невиновность перед членами ВСК, если пройдет полиграф - политический аналитик

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“Наверняка Жмак хочет рассказать о проблемах, которые возникли и существуют на „Укрзализныце“ и доказать, что он не имеет к этим проблемам никакого отношения и что они возникли еще до того, как он начал заниматься „Укрзалиныцей“. Если пообещал, пусть делает, Прохождение полиграфа — это вероятная ситуация”, — говорит Кочетков.

Что было ранее

В конце января в Верховной Раде создана Временная следственная комиссия по оценке критического состояния “Укрзализныци”. На заседаниях уже побывали члены Наблюдательного совета и министр инфраструктуры. На следующих планирует быть глава правления УЗ Владимир Жмак. На вопрос журналистов, готов ли он доказывать свою непричастность к миллиардным убыткам УЗ на полиграфе, он ответил, что и он, и его команда готовы пройти полиграф на заседании ВСК.