Жмак поскаржився на бездіяльність Наглядової ради "Укрзалізниці"

Цитата:

"Минуло вже півтора місяці практично з того часу, як Наглядова рада призупинила рішення правління щодо подальшого анбандлінга", - заявив він.

Судячи із заяв Жмака, у правління "Укразалізниці" і Наглядової ради відсутня ефективна комунікація.

"Компетенція Наглядової ради - скасування рішення правління про створення вантажного перевізника і запуск нової реєстрації або схвалення рішення правління про створення двох філій без права юридичної. Це внутрішній підрозділ Укрзаліниці. Чому півтора місяці Наглядова рада не дивлячись на те, що ми надали всі необхідні матеріали, не прийняла жодного рішення - я не знаю, мої колеги теж", - резюмував він.

Доповнення

1 лютого Наглядова рада зажадала від правління УЗ прийняти два рішення: зупинити анбандлінг (поділ УЗ ​​на інфраструктурну компанію "УЗ Інфра" та оператора вантажоперевезень "УЗ Карго") і повернути колишні тарифи на вантажоперевезення. Також Наглядова рада наполягає на скасуванні передачі будь-яких активів УЗ. Своє рішення негласно пояснюють тим, що вимагають від правління діяти згідно з європейськими директивами.

Нагадаємо, що питання тарифів на вантажоперевезення УЗ - гостра дискусія вже не одного дня. Правління УЗ і зокрема директора з комерційної роботи та логістики Іраклі Езугбая звинувачують в тому, що він знизив тарифи на вантажоперевезення, тим самим скоротив основний дохід всієї держкомпанії і збільшив ризик технічного дефолту УЗ. Правління УЗ тим часом таке рішення виправдовує тим, що за рахунок скорочення доходу вони підняли обсяг вантажоперевезень. Що від цього виграла держкомпанія - незрозуміло.

Дефіцит коштів і та мізерні зарплати стали причиною підготовки страйку залізничників, про що вони повідомили на днях.