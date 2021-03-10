Жмак пожаловался на бездействие Наблюдательного совета "Укрзализныци"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак пожаловался на Наблюдательный совет госкомпании, который остановил затеянную правлением реформу на железной дороге. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает УНН.
Цитата:
"Прошло уже полтора месяца практически с тех пор, как Наблюдательный совет приостановил решение правления о дальнейшем анбандлинге", - заявил он.
Судя по заявлениям Жмака, у правления "Укразализныци" и Наблюдательного совета отсутствует эффективная коммуникация.
"Компетенция Наблюдательного совета - отмена решения правления о создании грузового перевозчика и запуск новой регистрации или одобрение решения правления о создании двух филиалов без права юридического. Это внутреннее подразделение Укрзалиныци. Почему полтора месяца Наблюдательный совет несмотря на то, что мы предоставили все необходимые материалы, не принял никакого решения - я не знаю, мои коллеги тоже", - резюмировал он.
Дополнение
1 февраля Наблюдательный совет потребовал от правления УЗ принять два решения: остановить анбандлинг (разделение УЗ на инфраструктурную компанию "УЗ Инфра" и оператора грузоперевозок "УЗ Карго") и вернуть прежние тарифы на грузоперевозки. Также Наблюдательный совет настаивает на отмене передачи каких-либо активов УЗ. Свое решение негласно объясняют тем, что требуют от правления действовать согласно европейским директивам.
Напомним, что вопрос тарифов на грузоперевозки УЗ - острая дискуссия уже не одного дня. Правление УЗ и в частности директора по коммерческой работе и логистике Иракли Эзугбая обвиняют в том, что он снизил тарифы на грузоперевозки, тем самым сократил основной доход всей госкомпании и увеличил риск технического дефолта УЗ. Правление УЗ между тем такое решение оправдывает тем, что за счет сокращения дохода они подняли объем грузоперевозок. Что от этого выиграла госкомпания - непонятно.
Дефицит средств и и мизерные зарплаты стали причиной подготовки страйка железнодорожников, о чем они сообщили на днях.