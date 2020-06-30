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Житомирський лабцентр витратить понад півмільйона гривень на сумнівні тести для виявлення COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ” придбає у ТОВ “Укргентех” набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19, передає УНН із посиланням на Prozorro.

Відповідний тендер було оголошено у червні цього року. Очікувана вартість закупівлі становила 600 тис. грн.

Участь у тендері взяла одна компанія — “Укргентех”, яка, власне, і перемогла, запропонувавши за свій товар сумму, рівнозначну оголошеній замовником — 600 тис. грн.

Договір з переможцем тендеру укладено. Згідно умов договору, “Укргентех” має поставити лабораторному центру набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19 до 31 грудня 2020 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Укргентех” отримував реагенти для ПЛР як “гуманітарку”, але тестів продав Україні на 36 млн грн — ЗМІ

Нагадаємо, ПЛР-тести українського виробника “Укргентех”, які масово були закуплені Офісом Президента (мінімум на 36 млн грн) виявилися непридатними до використання.

Про це, зокрема, йшлося у листі ЦГЗ МОЗу.

“Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями в практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров’я для етіологічної діагностики COVID-19”, — було сказано в документі, який був переданий, в тому числі, і головному санітарному лікарю Віктору Ляшку.

Після скандалу тести “Укргентеху” досліджували повторно, але вони показали чутливість на рівні всього в 20%.

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