Житомирський лабцентр витратить понад півмільйона гривень на сумнівні тести для виявлення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ” придбає у ТОВ “Укргентех” набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19, передає УНН із посиланням на Prozorro.
Відповідний тендер було оголошено у червні цього року. Очікувана вартість закупівлі становила 600 тис. грн.
Участь у тендері взяла одна компанія — “Укргентех”, яка, власне, і перемогла, запропонувавши за свій товар сумму, рівнозначну оголошеній замовником — 600 тис. грн.
Договір з переможцем тендеру укладено. Згідно умов договору, “Укргентех” має поставити лабораторному центру набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19 до 31 грудня 2020 року.
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Нагадаємо, ПЛР-тести українського виробника “Укргентех”, які масово були закуплені Офісом Президента (мінімум на 36 млн грн) виявилися непридатними до використання.
Про це, зокрема, йшлося у листі ЦГЗ МОЗу.
“Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями в практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров’я для етіологічної діагностики COVID-19”, — було сказано в документі, який був переданий, в тому числі, і головному санітарному лікарю Віктору Ляшку.
Після скандалу тести “Укргентеху” досліджували повторно, але вони показали чутливість на рівні всього в 20%.