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Житомирский лабцентр потратит более полумиллиона гривен на сомнительные тесты для выявления COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9547 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. ГУ “Житомирский областной лабораторный центр МЗ” приобретет у ООО “Укргентех” набор реагентов для выявления коронавируса COVID-19, передает УНН со ссылкой на Prozorro.

Соответствующий тендер был объявлен в июне этого года. Ожидаемая стоимость закупки составляла 600 тыс. грн.

Участие в тендере взяла одна компания — “Укргентех”, которая, собственно, и победила, предложив за свой товар сумму, равнозначную объявленной заказчиком — 600 тыс. грн.

Договор с победителем тендера заключен. Согласно условиям договора, “Укргентех” должен поставить лабораторному центру набор реагентов для выявления коронавируса COVID-19 до 31 декабря 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Укргентех” получал реагенты для ПЦР как “гуманитарку”, но тестов продал Украине на 36 млн грн — СМИ

Напомним, ПЦР-тесты украинского производителя “Укргентех”, которые массово были закуплены Офисом Президента (минимум на 36 млн грн) оказались непригодными к использованию.

Об этом, в частности, говорилось в письме ЦОЗ МЗу.

“Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19”, — было сказано в документе, который был передан, в том числе, и главному санитарному врачу Виктору Ляшко.

После скандала тесты “Укргентеха” исследовали повторно, но они показали чувствительность на уровне всего в 20%.

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