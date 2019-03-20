Жителям Київщини на вихідних обіцяють переважно суху погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Київській області на вихідних без істотних опадів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"23 березня у Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°. 24- 25 березня. Без опадів, лише вночі 24 березня місцями невеликий дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, 22-23 березня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Лівобережжі вдень 22 березня та вночі 23 березня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, 23 березня у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті та Одещині, 23 березня у західних областях до 15°; у Карпатах та горах Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. 24 березня в Україні, крім більшості західних областей, місцями невеликий дощ, 25 березня переважно без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 5° тепла; вдень 8-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни місцями 15-17°.