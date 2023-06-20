Жителів Одеси попередили про аварійне відключення води в частині міста

Цитата

«Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 21 червня 2023 року з 09:00 до 23:00», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

• Люстдорфська дорога, 13-33,

• Краснова, 2-14а,

• Адміральський пр-кт, 31-37.

Доповнення

У відібраних в Одесі пробах морської води виявлено холероподібний вібріон, що не є збудником холери.