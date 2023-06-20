Жителів Одеси попередили про аварійне відключення води в частині міста
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Завтра, 21 червня, відбудеться аварійне відключення води в частині Одеси. Про це УНН повідомляє з посиланням на Одеську міську раду.
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«Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 21 червня 2023 року з 09:00 до 23:00», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
• Люстдорфська дорога, 13-33,
• Краснова, 2-14а,
• Адміральський пр-кт, 31-37.
Доповнення
У відібраних в Одесі пробах морської води виявлено холероподібний вібріон, що не є збудником холери.