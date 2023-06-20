Жителей Одессы предупредили об аварийном отключении воды в части города
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Завтра, 21 июня, состоится аварийное отключение воды в части Одессы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Одесский городской совет.
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«Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 21 июня 2023 года с 09:00 до 23:00», - говорится в сообщении.
Сообщается, что будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
• Люстдорфская дорога, 13-33,
• Краснова, 2-14а,
• Адмиральский пр-кт, 31-37.
Дополнения
В отобранных в Одессе пробах морской воды обнаружен холероподобный вибрион, не являющийся возбудителем холеры.